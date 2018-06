LEER MÁS +

Que Lourdes Stephen y Alan Tacher ya no se encuentren trabajando en la misma televisora, no significa que su amistad haya quedado en el pasado. Ambos conductores aún se llevan de maravilla cuando las cámaras no se encuentran encendidas, y comparten con sus familias los momentos más divertidos e importantes de sus vidas, tal como los buenos amigos que son.

© Instagram