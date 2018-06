Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez celebran su cuarto aniversario de bodas

LEER MÁS +

“Los primeros meses también fueron increíbles. Tú sabes que una como madre a veces siente miedo porque está expuesta a lo desconocido, es algo que nunca has vivido. Pero me fue muy bien. En el trabajo sí me costó un poquito lo que fue la organización porque me levanto a las 4 de la mañana. Aunque afortunadamente gracias a eso a la 1 ya estoy desocupada y tengo la tarde libre para estar con mi hija”, comentó.

© Instagram