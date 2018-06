LEER MÁS +

Con su sonrisa, Serena no logra ocultar que en su vida personal las cosas van de maravilla. Enamorada de su esposo y descubriendo el día a día de la maternidad, la tenista también encontró una tranquilidad personal que hace años parecía distante. En aquel entonces, no lograba mirarse al espejo con agrado por no tener un físico que se adaptara a los cánones de la belleza.

© Instagram