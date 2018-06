María Celeste Arrarás, emocionada por el futuro de su hijo Adrián

LEER MÁS +

“A él le encanta cantar, quiere ser cantante. Yo le dije: “Haz lo que quieras, pero cantante no es una profesión de la que puedas depender mucho, así que estudia canto – tiene una tremenda voz – si te gusta eso, pero ten una profesión alterna por si lo otro no funciona como tú quieres, no te quedes con un pie en falso”, explicó la presentadora.

© Instagram