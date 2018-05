LEER MÁS +

Fue en noviembre de 2016 que Danna compartió con sus seguidores la noticia de que sería tía y con una foto de un ultrasonido describió su emoción: "Me moría por contar la mejor noticia que me pudieron haber dado ¡VOY A SER TÍA! Me hace la mujer más feliz del mundo, hermana Te Amo! Ya me volví loca! Te esperamos con muchas ansias porotito bebe".



© Instagram