'Happy birthday!' Michelle, la hija de Alan Tacher cumple tres años

En el mensaje de la orgullosa mamá, también deja ver que bajo cualquier circunstancia, ambas nunca dejan de tener una sonrisa en los labios. "Y aunque tu carácter no es el más dócil, res un ser humano maravilloso del cual sigo aprendiendo y cuando me equivoco por ti vale la pena corregir. Todo tiene sentido a tu lado como reír en unas escaleras, esperando el coche o estando en una habitación esperando a que llegue alguien… Pero tú y yo siempre riendo con frío, con sol, en la arena o en el pasto a tu lado soy feliz y siempre hay una aventura que vivir. Haces que las decisiones que he tomado en mi vida tengan sentido y valgan la pena porque existes tú. El ser que más he anhelado en mi vida. Le doy gracias a Dios y a la vida porque me escogiste para ser tu mamá”.

© Instagram