Mariah Carey vende su espectacular anillo de compromiso

También influyó en la ruptura que Mariah estrenaría un reality show donde mostraría cómo era su vida detrás de los escenarios, algo que a James no le agradaba. “James es muy celoso de su privacidad, y no necesita ser exitoso en los medios de comunicación. No quiere ser parte del reality show de Mariah”, indicó la fuente en aquel entonces.

