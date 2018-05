William Levy presume orgulloso a 'su princesa', la pequeña Kailey

LEER MÁS +

En distintas ocasiones el protagonista de Resident Evil ha expresado lo importante que son sus hijos para él, llegando a dar un importante giro en su carrera para pasar más tiempo con ellos y su pareja, Elizabeth Gutiérrez: “Dejé de lado las telenovelas no porque sea algo que ya no quiero hacer, sino porque me han restado mucho tiempo para estar con mis hijos, mi familia y mis amistades. Entonces creo que es tiempo de hacer algo diferente”, comentó en el pasado a People en Español.

© Instagram