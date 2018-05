LEER MÁS +

Pero no sólo la actuación la convirtió en una estrella. Al amanecer del nuevo milenio su primer disco On the 6 puso a todos a bailar y se convirtió en un éxito. JLo no sólo es una de las actrices mejor pagadas del cine, también una estrella del pop, una fashionista, es empresaria y una de las celebridades más asediadas por la prensa y los fans. Sus amores han sido Sean Combs, Chris Judd, Ben Affleck y Marc Anthony, con quien tuvo a sus gemelos Maximiliam y Emme. También sostuvo un romance con su bailarín Casper Smarth y actualmente es pareja del ex pelotero Alex Rodríguez.

