Marco Antonio Regil y la pregunta que quería hacerle a Adamari López desde hace 20 años

Llevarse bien con una ex novia no suele ser la tarea más sencilla para muchos, pero gracias a su buen sentido del humor, Marco Antonio Regil no tiene problema con esa situación. Por ello es que cuando se integró como conductor de Un Nuevo Día, tomó como una gran noticia volver a estar junto a una mujer con quien hace más de 20 años mantuvo una relación: Adamari López.

