LEER MÁS +

La razón, es que para Cristian, en ocasiones, es preferible mantenerse al margen de las publicaciones de su mamá. “A la bebé le tomo fotos porque se deja y no me dice que no. A Cristian no le tomo fotos porque hay días que no quiere salir en fotos ni en videos entonces ni modo no lo voy a presionar", explicó la colombiana.

© Instagram