¡Sin resentimientos! Tommy Torres dedica un especial mensaje a Karla Monroig

En distintas ocasiones, Torres he expresado lo mucho que se transformó su percepción del mundo con la llegada de la pequeña Amanda: “Mi hija cambió mi vida en todos los sentidos. Ser padre me ha vuelto alguien muy sensible nuevamente. A la hora de escribir creo que me permite hablar de ese amor tan incondicional, que es verdad”, explicó.

© Instagram