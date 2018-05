Conoce a Alejandra Silva, la empresaria que conquistó a Richard Gere

LEER MÁS +

Alejandra Silva logró conquistar el corazón de Richard Gere con su estilo de vida tranquilo y discreto, ambos además comparten las mismas creencias, lo que hace de la convivencia algo aún más placentero. “He encontrado la vida tranquila y feliz que siempre he buscado”, reveló el actor a ¡HOLA! Alejandra, por su parte, contó que: “Estaba un poco perdida, sin luz, y conocerle dio sentido a mi vida. Fue sentir que alguien me tendía la mano y me enseñaba mi verdadero camino”.

© Getty Images