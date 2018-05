Adria, la guapa hija de Ricardo Arjona que sigue conquistando Hollywood

LEER MÁS +

“Me fue mal. En ese momento me di cuenta de que mi camisa estaba al revés e hice un chiste sobre eso. Abrí la puerta y me fui. En ese momento el director salió detrás de mí y me dijo: ‘Por favor, vamos a hacerla otra vez’. Y fue ahí cuando me quedé con el papel. Tal vez si no me hubiera puesto la camisa al revés ese día no estuviese aquí”, comentó con una sonrisa.

