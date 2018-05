LEER MÁS +

Es común que antes de ser reconocidos a nivel mundial, algunos famosos tuvieran trabajos que no tienen nada que ver con el estrellato. Sus inicios no fueron nada sencillos, pero al final lograron alcanzar sus sueños. Aunque no lo crean, Brad Pitt tuvo que trabajar como botarga de un restaurante mexicano llamado Pollo Loco, además de ser el chofer de limusina de un grupo de bailarines. Cuando el actor se mudó a Los Angeles jamás imaginó que así serían sus inicios en Hollywood, un tiempo después debutó en la serie Dallas, en 1987, y ese fue el inicio de su exitosa carrera.

© Getty Images