Kim Kardashian revela a cuál de sus hermanas se parece North West

LEER MÁS +

"Contar con una sustituta gestacional es sin duda algo diferente, pero cualquier que diga o piensa que es la opción sencilla se equivoca rotundamente. La gente cree de inmediato que resulta más fácil porque no hay que lidiar con los cambios a nivel físico, el dolor o las complicaciones, pero a mí me resultó muy complicado no poder gestar a mi propia hija, especialmente después de haberlo hecho con North y Saint", explicó.

© Instagram