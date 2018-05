LEER MÁS +

El éxito tocó a su puerta de la mano del Dios del trueno: Thor, con el cual cobró fama mundial y le ganó un lugar en Avengers Infinity War. Este Chris es considerado uno de los hombres más guapos del planeta y cada vez que asiste a una alfombra roja la gente se vuelca para poder ver de cerca a este superhéroe. Ha demostrado que puede interpretar otros tipo de personajes en Rush y The Cabin in the Woods. Hemsworth está casado con la actriz Elsa Pataky y tiene tres hijos.

