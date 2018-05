LEER MÁS +

Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr son una de las parejas jóvenes más sólidas de Hollywood. Se conocieron en 1997 cuando filmaron I Know What You Did Last Summer, pero hasta dos años después confirmaron su amorío. Ya siendo novios protagonizaron la cinta Scooby-Doo, escenario que sirvió para darse cuenta que podían estar juntos para siempre, pues se casaron en 2002. Llevan ya quince años de feliz matrimonio y dos hijos, Charlotte Grace y Rocky James.

