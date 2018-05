¡Stormi cumple tres meses! Así es la nueva vida de Kylie Jenner como mamá

LEER MÁS +

Durante una reciente entrevista con Evening Standard , Kylie habló del origen detrás del nombre de Stormi: "Realmente no sé cómo pensamos en Storm. Su padre insiste en que fue é, pero yo creo que fui yo. Realmente no me gustaba Storm, no sentí que ese fuera su nombre. Entonces se convirtió en Stormi", explicó.

