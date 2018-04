LEER MÁS +

Conocemos a Livia Brito por sus papeles en televisión, pero tiene una faceta muy tierna y responsable: es una 'doglover' súper comprometida.

“El Dalai Lama dijo alguna vez una frase que me encanta: ‘Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a los demás. Y si usted no puede ayudarlos, al menos no los dañe’. Amemos y respetemos a los animales”, escribió la actriz cubana junto a la foto que publicó en Facebook.

© Instagram