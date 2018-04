LEER MÁS +

Mario Goetze será recordado para siempre como el futbolista que anotó el gol con el que Alemania derrotó a Argentina para ganar su quinta Copa del Mundo en Brasil 2014. Sin embargo, no se le ha visto tan contento como con su prometida, la modelo de 28 años Ann Kathrin Brömmel, quien participó en la séptima edición de Germany’s Next Top Model y cuenta con dos sencillos bajo su nombre artístico, Trina B: This is Me y Body Language.

