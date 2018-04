LEER MÁS +

Y en estaversión de Snow White and the Huntsman no podía faltar la malvada reina, Queen Ravenna, cuya interpretación corrió a cargo de Charlize Theron con un solo objetivo: ser la mujer más hermosa de todo el reino. La actuación de Theron gustó tanto que se rodó una segunda parte que se tituló The Huntsman: Winter's War.

© WENN