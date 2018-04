Así se prepara Raúl de Molina para celebrar en grande los 18 años de su hija Mía

LEER MÁS +

“Ella tiene calificaciones de A y B en todo. Entonces para las señoras que escriben en redes sociales que yo me meto con todo mundo. ¡Yo no me meto con todo mundo! Yo reporto las historias de los artistas, no me meto con los niños. Pero no deberían criticar a Mia, ustedes no la conocen", aseguró.

© Instagram