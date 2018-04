LEER MÁS +

Al llegar al festejo número 100 de su abuela, Eva Mange, Thalía no dudo en tomarse una selfie con los fans que la esperaban fuera del recinto donde se llevó a cabo la celebración. Y es que aunque la mexicana ya no radique en su país de origen, sus seguidores no dudan en buscarla cada que pisa tierra azteca y, por supuesto, Thalía no pierde oportunidad de retratar dicho momento.

