Jason Statham descubrió su pasión por el salto ornamental cuando estaba en la escuela. Logró unirse al equipo nacional para participar en los juegos de Commonwealth en 1990 y durante 12 años fue parte del equipo nacional de Inglaterra. Después de ser descubierto por un caza talentos, incursionó por un tiempo en el modelaje y su primera oportunidad en el cine internacional fue con Guy Ritchie en el thriller Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 1998. The Transporter fue la cinta que lo colocó entre las mejores estrellas del séptimo arte. Statham es experto en Kickboxing, Taekwondo, Jiu-Jitsu, por lo que las escenas de acción no necesitan un doble.

