“Chuchis, te amo con todo mi corazón. Gracias por todo lo que me has dado, gracias por todo el amor que me das. Gracias por hacerme reír tanto y gracias por ser tan buen hijo. Que sigas creciendo con salud y que Dios te siga llenando de bendiciones”, finalizó el presentador.

