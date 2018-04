LEER MÁS +

Los artistas no siempre han lucido como los conocemos en la actualidad. Unos han trabajado su cuerpo, otros han cambiado totalmente de look o simplemente el tiempo hizo que parezcan otras personas. La siguiente es una selección de famosos que te será difícil reconocer, como a esta celeb, que bien podría parecer Shannen Doherty con el peinado de Tina Turner. Pero no lo es, su nombre es María Guadalupe Araujo Yong y así lució en su segundo disco en 1986. De hecho, fue de las pocas veces que mostró pierna y el cabello sin alisar. Lo que nunca ha cambiado en ella es su nombre artístico: Ana Gabriel.

© Sony Internacional