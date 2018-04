¡Vaya selección! Conoce a los futbolistas que levantarán suspiros en el Mundial de Rusia

LEER MÁS +

Kevin Trapp ya es mundialmente conocido no solo por ser el portero de Alemania, sino por acaparar la atención de las damas y ser considerado el futbolista más guapo de este Mundial 2018. Y cómo no serlo si tiene 27 años, mide 1.89 m. de estatura y tiene cuerpo de gimnasio. Esto lo puede verificar su novia, la top model brasileña Izabel Goulart, quien no pierde la oportunidad de presumir su relación con el jugador alemán.

