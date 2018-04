FOTO A FOTO: Angelina Jolie, porque estar con sus hijos vale más que mil películas

LEER MÁS +

Angelina Jolie siempre ha estado involucrada en las causas justas, por lo que en el 2002 adoptó a Madoxx Chivan durante un viaje que hizo a Camboya, con el propósito de darle una mejor vida. Actualmente el adolescente tiene 16 años y sigue los pasos de sus padres ya que fue productor ejecutivo de la película First they kill my father.

