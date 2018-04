LEER MÁS +

La American Society of Composers, Authors, and Publishers otorgó al artista su prestigiado ASCAP Founders Award en 2012 y lo nombró “embajador de sueños”. “Tengo afinidad con los soñadores. Todo lo que he logrado comenzó por un sueño, ¡y todavía tengo mucho más para dar!”, comentó Marc Anthony a la asociación. ¡Definitivamente lo ha cumplido!

El Congressional Hispanic Cancus Institute también lo premió con el Lifetime Achievement Award en 2009.

