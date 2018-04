Ilia Calderón, agradecida por el apoyo incondicional de María Elena Salinas y Jorge Ramos

LEER MÁS +

“El día antes de que se fuera, estábamos en una cena y me dijo: ‘Esto es tuyo. Tú luchaste por esto, tú trabajaste por esto. Estoy más feliz que nadie de que seas tú, porque yo te he visto crecer en esta empresa. Te he visto aprender y mejorar’”, recordó Calderón con una sonrisa.

© Instagram