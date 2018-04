LEER MÁS +

Love is in the air. Heidi Klum fue vista este lunes 9 de abril en Cabo San Lucas, México, muy apasionada junto a su novio Tom Kaulitz, un rockero alemán de 28 años de edad que parecía muy enamorado de la modelo alemana.

La también actriz y empresaria de 44 años presumió de su cuerpazo junto a su nueva conquista, quien es guitarrista de la banda de pop, rock y electro de origen alemán, Tokio Hotel.

© Grosby Group