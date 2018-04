LEER MÁS +

Su primer empleo fue en un restaurante mexicano como cajera, pero al hacer corte de caja siempre le faltaba dinero: “Nunca me salían bien las cuentas y además no hablaba inglés. Luego descubrí que era mejor ser mesera porque ganaba más con las propinas, y en realidad no era muy buena, pero era bien simpática, así que le gustaba mucho a los clientes”, cuenta.

© Telemundo vía Mezcalent