¡Amor peludo! Así es el 'mundo animal' de Kaley Cuoco

Es conocida por todos como Penny, de The Big Bang Theory, pero Kaley Cuoco, además de ser una de las actrices mejor pagadas de la pequeña pantalla, es una leal defensora de los derechos de los animales. Es su faceta menos conocida, pero está completamente volcada en adopción responsable. Participa en eventos organizados por asociaciones de rescate y protección de animales como Humane Society of the United States o Paws Works, con el fin de que más animalitos encuentren una familia amorosa como la que ella misma ha formado en su granja de California.

© Instagram