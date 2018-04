LEER MÁS +

El fugaz romance de Liv Tyler con DiCaprio en 1996 fue el punto de partida para que la hermosa hija de Steven Tyler se anotara varios éxitos personales y profesionales, como ser la embajadora de una importante marca de cosméticos y perfumes, protagonista del éxito taquillero Armageddon y parte esencial de la saga The Lord of the Rings. Varios premios se acumulan en sus estantes y es la favorita de los paparazzi. Liv vivió un triste divorcio tras cinco años de matrimonio con Royston Langdon, pero ha encontrado la estabilidad al lado de David Gardner. La actriz tiene tres hijos: Milo, Sailor Gene y Lula Rose.

