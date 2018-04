LEER MÁS +

Jennifer y Owen Wilson en Marley & Me (2008) protagonizaron, como pareja, una conmovedora historia. Estos colegas se reencontraron en She’s Funny that Way (2015) pero sus personajes no tienen un vínculo sentimental. El personaje de Ben Affleck se ganó el título de novio perfecto en He’s Just Not That Into You (2009), con Jen en el papel de su amada Beth.

