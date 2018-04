Karen Martínez, esposa de Juanes, presume su increíble figura en las playas de Colombia

LEER MÁS +

Sobre el peculiar nombre de su sitio web El Blog de la Chechi, la conductora reveló que su divertido sobrenombre fue idea de su esposo: “Me lo decía como una broma, porque yo me llamo Karen Cecilia, entonces cuando el quería llamarme de una forma diferente me decía así. Cuando comencé en las redes me pareció interesante que nadie sabía quién era y era un poco lo que quería. Así que nunca lo cambié. Ahora la gente en la calle me llama Chechi y me parece bastante divertido. Me gusta que me digan así”, comentó durante una entrevista con Caracol TV.

© Instagram