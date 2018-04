LEER MÁS +

Sin embargo, Kendall huye de las cámaras que intentan fotografiarla fuera de su trabajo y en su vida cotidiana. Prefiere ser ella quien decida los momentos que desea compartir con los millones de seguidores que tiene en las redes sociales. En Keeping Up with the Kardashians suele mostrarse reservada y con gusto cede el protagonismo a sus hermanas. Incluso se rumora que podría dejar de aparecer en el reality familiar para dedicarse a otros proyectos.

© Getty Images