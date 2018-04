¡'Guau'! El lado que no conocías de Tom Hardy

LEER MÁS +

"No podía ver, pero podía oír su angustia y me agaché pensando que me iba a morder. Esperaba sentir sus dientes mientras con la mano cogí un montón de piel de su cuello para levantar lo que en realidad era un peso increíblemente ligero. Lo subí frente a mi cara y lo iluminé con mi teléfono. Era muy pequeño, literalmente, y sus dos grandes ojos marrones miraron directamente a los míos”, contó el actor.

© Youtube