Eiza González puede con todo y sigue adelante

LEER MÁS +

Supérenlo

"No tuve una adolescencia de modelo, estaba gordita y tenía la nariz rota. El único tema que tienen para criticar siempre es ese. Me atacan por haber crecido y estar bonita, como si hubiera matado a alguien. El coraje que les da me sorprende. Supérenlo. ¿Por qué se enfocan en algo tan superfluo? Soy una buena persona. Mejor de lo que mi físico será. Eso es lo que debería importarles", publicó Eiza en su cuenta de Instagram, dejando claro que no le importan las críticas, que es feliz y, sobre todo, está segura de sí misma.

Mezcalent