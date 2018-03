¿Con cuál versión de Johnny Depp te quedas?

LEER MÁS +

Jack Sparrow, Pirates of the Caribbean

Era el año 2003, tenía 40 años y de nueva cuenta fue considerado uno de los hombres más sexis del planeta. El primero de agosto de ese año, se estrenó Pirates of the Caribbean: The curse of the Black Pearl dando a conocer al que es hoy uno de los piratas más famosos de la ficción. Incluso Depp ha utilizado su papel protagonista en esta saga para la vida real. El actor se ha disfrazado en más de una ocasión de su personaje para sorprender a sus fans más pequeños, los niños que están pasando por duras enfermedades y están ingresados en hospitales infantiles.

© WENN