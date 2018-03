Spring Break mamá e hija, María Celeste Arrarás y Lara de vacaciones

LEER MÁS +

Sin duda, estas vacaciones le sentaron de maravilla a la periodista, quien usualmente está rodeada de reflectores a causa de su trabajo: “Mi estilo de vida es bien simple. Me encanta la naturaleza y estar con mis hijos. Me gusta relajarme, cuando estoy trabajando estoy maquillada, peinada, como si estuviera disfrazada. Frente a las cámaras tienes que lucir perfecta, pero la verdad es que yo no lo soy. Cuando me veo bien es porque hay un gran equipo detrás que me ayudan. Así que cuando estoy a solas, me gusta estar lo más sencilla posible”, declaró a Lifestyle Magazine

© Instagram