Eugenio Derbez anda bien 'animado': a todos estos personajes ¡les puso su voz!

Eugenio Derbez prestó su voz al tierno y a la vez perverso conejito “Snowball”, de la cinta animada The Secret Life of Pets, en 2016. Por cierto, el comediante dijo que le había sido difícil crear una voz original, que no se confundiera con los personajes que ha hecho antes.

