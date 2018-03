LEER MÁS +

La actriz ha dicho en entrevistas que para mantener su cutis fresca y brillante, trata de no alterar sus 8 horas de sueño, no utiliza mucho maquillaje, y menos en polvo. Además bebe mucha agua, consume alimentos ricos en vitamina C que facilitan la creación de colágeno, y realiza ejercicios que le permiten botar las toxinas y mantener la lozanía de su piel.

