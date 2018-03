La promesa de amor de Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez

LEER MÁS +

Entre su recorrido también estuvo el famoso Museo de Arte Moderno, MoMa, en donde Ana Brenda mostró su pintura favorita a través de una imagen y una bella explicación. "Como siempre que puedo vine a visitar mi cuadro favorito. A diferencia del año pasado esta vez me puse sentimental porque me falta alguien. Tanto ha cambiado pero siempre sigo viendo a casa, y este cuadro me recuerda casa de mi abuela", contó sobre su infancia y la reciente pérdida de su papá. "Christina era la vecina de Wyeth y tenía una enfermedad degenerativa , la pintó sin silla de ruedas porque you may be 'limited physically but not spiritually' , como Frida, como tú, como yo y como tantas que buscamos la libertad. A todas las Christinas viendo a casa, en nuestro día", agregó para contar más sobre la pintura.