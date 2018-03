LEER MÁS +

Además de ser un empresario exitoso, Alexis ha demostrado tener un gran corazón familiar. Después de que Serena Williams hablara sobre las dificultades que tuvo durante el nacimiento de su hija, Alexis escribió en su cuenta de Instagram su apoyo para el permiso parental remunerado. "No me imagino la vida sin mi esposa o hija. Después del calvario que vivimos, me siento bendecido en muchas formas y no puedo pensar en los nuevos padres que pasan por algo similar sin el apoyo financiero y de seguridad social o la flexibilidad con la que contamos".

