Su figura fue de las más relevantes en el mundo de la ciencia y su nombre y su imagen se popularizó, pese a lo complejo de sus teorías, gracias a la ficción. Apareció (a veces en caricatura) en series como Los Simpsons, Futurama, Star Trek y Big Bang Theory, que versa precisamente sobre ciencia. Los actores de esta última tuvieron la oportunidad de compartir escenas con él y han lamentado su muerte. John Galecki, que interpreta a Leonard, escribe: 'No solo se echará de menos tu inteligencia sino también tu sentido del humor. ‘La vida sería trágica si no fuera divertida’ – Stephen Hawking'. Kaley Cuoco escribió: 'Fue un honor trabajar con el increíble Stephen Hawking. Nos hizo reir y le hicimos reir. Su vida y sus trabajos han sido objeto de tramas de The Big Bang Theory y todos teníamos ganas de hacerlas. Te echaremos de menos pero el mundo está agradecido por el conocimiento y el coraje que has demostrado. Gracias por ser una inspiración para todos'

