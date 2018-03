Zayn Malik confirma el final de su noviazgo de dos años con Gigi Hadid

LEER MÁS +

Gigi, por su parte, confirmó las palabras de su ex con su propio comunicado también publicado a través de Twitter. "Las declaraciones de las rupturas son impersonales porque no hay forma de poner en palabras lo que dos personas experimentaron a través de los años. No sólo en la relación sino en la vida en general", escribió la modelo. "Estaré por siempre agradecida por el amor y las lecciones de vida que Zayn y yo compartimos. Le deseo lo mejor y continuaré apoyándolo como el amigo que es y por el inmenso respeto y amor que tengo por él. Y en cuanto al futuro, lo que esté destinado a suceder, que suceda".

