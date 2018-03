El 'baby bump' de Eva Longoria hace que ya no le quede la ropa

LEER MÁS +

A través de Instagram Stories, Eva subió un video en el que cuenta a sus seguidores que por su baby bump ya hay muchas prendas que no le quedan, como sus suéteres. En el video se le escucha decir lo siguiente: “Solo quería enseñarles chicos que mis suéteres ya no me quedan más. Trato de acomodarlos hacia abajo, pero simplemente se suben”.

