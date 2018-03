Así es la vida familiar de María Celeste Arrarás detrás de las cámaras

LEER MÁS +

“Yo me siento especial para mi mamá porque, de todos los niños que había ahí en Rusia, ella me escogió a mí y eso es lo que me hace sentir muy especial. Ella tiene un amor muy grande por mí. Es algo que agradezco mucho", explicó Adrián durante una cápsula emitida en el programa Al Rojo Vivo.

© Instagram